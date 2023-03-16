72 saat süren krizin ardından kirli pazarlıkların yürütüldüğü masaya geri dönen Meral Akşener, ortak aday Kemal Kılıçdaroğlunun ismini asık bir suratla kabul etti. Ancak İYİ Parti yönetimi ve tabanında Kılıçdaroğlu-HDP rahatsızlığı sürüyor. İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlunun partiden kopma noktasına geldiği belirtiliyor. Geçtiğimiz günlerde ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, Ağıralioğlu tutarlı bir siyasetçi, yarından sonra istifa ederse şaşırmayacağım. ifadelerini kullandı. Koalisyonun HDP ile yakınlaşmasından rahatsız olan Ağıralioğlu, Akşener ile görüşüecek. Görüşme öncesi açıklamalarda bulunan Ağıralioğlu, Şu an Sağ ayağımın üzerine basamadığım için mutsuzum ifadelerini kullandı.