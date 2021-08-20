İP'li Buğra Kavuncu'ya şaibeli saldırı! Hep bir ağızdan Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar / 20.08.21

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İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Bakırköy'de "yumruklu saldırıya" uğradı. Provokasyon kokan saldırının ardından CHP ve İP tayfası hep bir ağızdan ihaleyi Başkan Erdoğan'a yıkmaya çalıştı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da şaibeli saldırıya ilişkin "Maalesef Saray artık budur. Trol, küfür, iftira, yalan ve saldırılar. Erdoğan anketleri gördükçe gerginliği artırıyor." sözleriyle Erdoğan'ı hedef gösterdi. Saldırının hemen ardından peş peşe yayınlanan kopyala yapıştır mesajlar, saldırının ne denki şaibe koktuğunu ve CHP ve İP tayfasının nasıl yalan ve iftiraya sarıldığını bir kez daha gözler önüne serdi.