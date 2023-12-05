Başkan Recep Tayyip Erdoğanın Bu adam PKK/YPG/PYD’nin adeta yönetmeni durumundadır. dediği, ABD Başkanı Bidenın Ortadoğu koordinatörü Brett McGurkun İsrail ile müzakerelerden Suudi Arabistana silah satışına, ülkesinin Irak ve Suriyedeki politikalarını da kapsayacak şekilde ABDnin bölgedeki politikasının karanlık yüzü olarak öne çıkıyor. Irak’ı bölen, YPG için DEAŞ’ı kuran McGurk, terör örgütü PKK/YPG’nin ABD yönetimindeki en güçlü destekçilerinden birisi olarak kabul ediliyor. Eski ve yeni meslektaşları, McGurkü, ABD çıkarlarının nasıl ilerletilmesi gerektiğine dair net bir vizyona sahip, bu çıkarları insan haklarından önce gören biri olarak nitelendiriyor. ABDli bir yetkili, Dışişleri Bakanlığının İsrail-Filistin konusunda aslında hiçbir etkisi yok çünkü Brett McGurk, bu meselenin merkezinde yer alıyor ifadelerini kullandı.