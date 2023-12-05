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Irak’ı böldü terör örgütü YPG/PKK için DEAŞ’ı kurdu! ABD'nin İsrail ve Orta Doğu politikasının karanlık yüzü Brett McGurk / 04.12.23

Irak’ı böldü terör örgütü YPG/PKK için DEAŞ’ı kurdu! ABD'nin İsrail ve Orta Doğu politikasının karanlık yüzü Brett McGurk / 04.12.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Irak’ı böldü terör örgütü YPG/PKK için DEAŞ’ı kurdu! ABD'nin İsrail ve Orta Doğu politikasının karanlık yüzü Brett McGurk / 04.12.23

Takvim 02:32
02

CHP ile HDP arasında pazarlık kızışıyor! Özgür Özel'in "Bekliyoruz" çıkışına Ayşegül Doğan'dan "Kendi adaylarımız" yanıtı / 04.12.23

Takvim 03:09
03

İYİ Parti'nin müstakil seçim kararı sonrası CHP fondaşı Merdan Yanardağ'dan zehir zemberek sözler: Siyasi ihanet / 04.12.23

Takvim 02:56
04

Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı: Yasa dışı faaliyetlerin ciddi sonuçları olur / 04.12.23

Takvim 02:22
05

ÖZEL HABER | Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan flaş Fred açıklaması / 04.12.23

Takvim 01:09
06

CHP'li Gökhan Günaydın'dan İYİ Parti'ye önce siyasi rüşvet sonra tehdit! "Akşener'in ayağına gittik ittifak olmazsa karşılığı olur" resti / 04.12.23

Takvim 02:16
07

İş kurmak isteyene 150 bin TL: Hangi masraflar karşılanıyor? Şartlar neler?

Takvim 02:10
08

İYİ Parti'de GİK toplanıyor! Meral Akşener yine "U" dönüşü mü yapacak? CHP ile ittifak sürecek mi? / 04.12.23

Takvim 02:28
09

CHP'li Bülent Kerimoğlu 'ön seçimden kaçıyor' deyip İmamoğlu'na sert daldı! Akşener'e 'şantajcı' dedi: İYİ Parti ile asla ittifak yok / 04.12.23

Takvim 03:02
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