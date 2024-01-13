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Irak'ın kuzeyinde hain saldırı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya teröristlere ateş püskürdü: "Hesabını tek tek soracağız" / 12.01.24

Irak'ın kuzeyinde hain saldırı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya teröristlere ateş püskürdü: "Hesabını tek tek soracağız" / 12.01.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Irak'ın kuzeyinde hain saldırı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya teröristlere ateş püskürdü: "Hesabını tek tek soracağız" / 12.01.24

Takvim 01:06
02

Lahey'deki soykırım davasında ikinci gün! Terör devleti İsrail'den akıllara zarar savunma! Soykırımcı savunma kağıdını kaybetti / 12.01.24

Takvim 01:11
03

SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek zam! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: İki formül masada | Süreç nasıl işleyecek?

Takvim 00:29
04

Fon vurgunuyla futbolcuları dolandıran Seçil Erzan hakim karşısına çıktı! Kimden nasıl para aldı? Olay ifadeler: Açığım çoktu / 12.01.24

Takvim 01:54
05

Pedofili adasından New York’taki Hasidik Yahudi tünellerine! Jeffrey Epstein ile Mossad bağlantısının ardında kim var? Gazze İsrail ile ABD’yi birbirine nasıl düşürdü? / 12.01.24

Takvim 03:32
06

CHP'li Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu imam hatip liselerini hedef aldı: "Gençler için büyük bir travma" / 12.01.24

Takvim 02:24
07

Terör örgütü PKK'nın alçak saldırısı sonrası SDG oyunu bir kez daha deşifre oldu! Akıllara CHP'lilerin "YPG terör örgütü değildir" açıklamaları geldi / 12.01.24

Takvim 02:39
08

Hatay'da kentsel dönüşüme engel olan Lütfi Savaş'ın tekrar aday gösterilmesine tepkiler sürüyor: 2 bin canımız gitti! / 13.01.24

Takvim 03:13
09

New York'ta 50 trilyon dolarlık yatırım toplantısı! TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan 'dezenflasyon' mesajı: Rezervleri artıracağız

Takvim 00:45
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