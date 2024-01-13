Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerin şehit olduğunu bildirdi. Yapılan operasyonlarda 15 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Yapılan operasyonlarda 12 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda başsağlığı dileyerek, Bu hainlere yaptıklarının hesabını tek tek soracağız ifadelerini kullandı. Öte yandan bölgede operasyonların devam ettiği belirtilirken taziye mesajları peş peşe geldi.