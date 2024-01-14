Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerin şehit olduğunu bildirdi.Milli Savunma Bakanlığı son 24 saatte Irakın ve Suriyenin kuzeyindeki operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 57ye yükseldi. Bakan Güler ve TSK komutası Irak sınırında. A Haber canlı yayınında terör örgütü PKKnın emperyalizm tetikçisi olduğunu belirten Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Irakın kuzeyindeki saldırının ABD ve İngilterenin Aden Körfezindeki saldırısının hemen sonrasında olmasının tesadüf olmadığına dikkat çekti. Öte yandan sosyal medya üzerinden provokasyon yapan terör yandaşlarına yönelik soruşturma başlatıldı.