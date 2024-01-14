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Irak'ın kuzeyinden acı haber | MSB görüntüleri yayımladı: 25 terör hedefi imha edildi | Sosyal medya provokatörlerine operasyon / 13.01.24

Irak'ın kuzeyinden acı haber | MSB görüntüleri yayımladı: 25 terör hedefi imha edildi | Sosyal medya provokatörlerine operasyon / 13.01.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Irak'ın kuzeyinden acı haber | MSB görüntüleri yayımladı: 25 terör hedefi imha edildi | Sosyal medya provokatörlerine operasyon / 13.01.24

Takvim 02:33
02

Emekliye fark ödemesi: Ek artış bu hafta belli oluyor I Kim, ne kadar alacak?

Takvim 02:10
03

CHP'li İBB'ye bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı'ndaki rüşvet skandalı büyüyor! Kirli çark ortaya çıktı: Şifreleri bile vermişler / 14.01.24

Takvim 01:56
04

Lahey'deki soykırım davasında ikinci gün! Terör devleti İsrail'den akıllara zarar savunma! Soykırımcı savunma kağıdını kaybetti / 12.01.24

Takvim 01:11
05

Irak'ın kuzeyinde hain saldırı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya teröristlere ateş püskürdü: "Hesabını tek tek soracağız" / 12.01.24

Takvim 01:06
06

SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek zam! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: İki formül masada | Süreç nasıl işleyecek?

Takvim 00:29
07

Fon vurgunuyla futbolcuları dolandıran Seçil Erzan hakim karşısına çıktı! Kimden nasıl para aldı? Olay ifadeler: Açığım çoktu / 13.01.24

Takvim 01:54
08

Pedofili adasından New York’taki Hasidik Yahudi tünellerine! Jeffrey Epstein ile Mossad bağlantısının ardında kim var? Gazze İsrail ile ABD’yi birbirine nasıl düşürdü? / 12.01.24

Takvim 03:32
09

CHP'li Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu imam hatip liselerini hedef aldı: "Gençler için büyük bir travma" / 13.01.24

Takvim 02:24
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