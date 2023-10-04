Son dakika... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Irakın kuzeyine bir hava harekatı düzenlendiği ve çok sayıda teröristin öldürüldüğü belirtildi. 16 hedefin yerle bir edildiği ifade edilirken açıklamada Irakın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 3 Ekim 2023 saat 20.00de hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen hava harekâtlarlyla Bölücü Terör Örgütü BTÖ tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 16 hedef imha edilmiştir. denildi. İşte detaylar....