Türkiyenin terör örgütü PKKya karşı Irak ile ortak operasyonu konuşulurken kritik bir adım daha atıldı. Irak hükümeti devlet kurumlarındaki resmi yazışmalarda terör örgütü PKKnın yasaklı örgüt şeklinde tanımlanması talimatı verdi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Irak Başbakanlığı’nın 23.07.2024’te Irak Temsilciler Meclisi Başkanlığı’na gönderdiği belgede, “PKK terör örgütünün resmi yazışmalarda ‘yasaklı örgüt PKK’ olarak kullanılması” ifadesi yer aldı. Peki, Irak bu kararı nasıl aldı? Perde arkasında neler yaşandı? TAKVİM, Irakta terör örgütü PKKyı bitirecek kararı getiren hamleleri açıklıyor.