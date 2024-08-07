Türkiye, Suriye ve Irakta terör örgütü PKKya karşı gerçekleştirdiği operasyonların yanısıra diplomasi hamleleriyle de sinsi örgütü köşeye sıkıştırıyor. Başkan Erdoğanın Bağdat ziyareti sonrası Irakın terör örgütü PKKya karşı tavrı değişirken önemli bir gelişme daha yaşandı. Irak Yüksek Yargı Konseyi, terör örgütü PKK ile ilişkili üç sözde partinin faaliyetlerinin yasaklanması ve mallarına el konulması kararı verdi. Peki Irakın bu kararının arka planında ne var süreç nasıl buraya geldi? İşte detaylar...