Son dakika haberleri... İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan helikopterin kaza geçirdiğini duyurdu. Kazada İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan helikopter kazasında hayatını kaybetti. Gece boyu devam eden arama kurtarma çalışmaları sonucunda, düşen helikopterin enkazına sabah saatlerinde ulaşıldı. Enkaz alanında yaşam belirtisinin olmadığı belirtildi. TAKVİM, İrandaki yerel kaynaklara İsraille yaşanan gerilim sonrası Reisinin helikopterine sabotaj yapılmış olup olmadığını sordu. işte detaylar...