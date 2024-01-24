Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara’da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile kritik bir görüşme gerçekleştirecek. İki lider, ticaret, ekonomi, kültür ve bilim gibi ayrı ayrı konularda yaklaşık 10 anlaşma yapacak. İsrailin 7 Ekimde Gazzeye yönelik işgal girişimiyle Ortadoğuda yaşanan krizler nedeniyle iki kez ertelenen Ankara ziyaretinde İran Cumhurbaşkanı Reisiye üst düzey siyasi ve ekonomik bir heyetin eşlik edeceği belirtildi. Peki kritik Ankara zirvesinde masadaki konular neler? İşte dünya medyasının da gözünü çevirdiği kritik ziyaretin şifreleri...