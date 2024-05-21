Son dakika haberleri... İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan helikopter kazasında hayatını kaybetti. Kaza bölgesine giden A Haber ekibinden Mehmet Karataş, Reisi ile birlikte 8 kişinin hayatını kaybettiği helikopterin enkazına ulaştı. Helikopterin motor kısmının bulan muhabir Karataş, Her birisinin arasında en fazla 10-15 metre var, bu da ne kadar sert bir düşüş olduğunu gösteriyor. dedi. Öte yandan A Haber canlı yayınında kaza senaryolarına ilişkin açıklamalarda bulunan Mühendis Pilot Ahmet İzgi, Uzaktan atılan bir roketle değil sisten ve pilotların vertigo olmasından kaynaklı bir düşüş olduğu düşüncesindeyim. ifadelerini kullandı.