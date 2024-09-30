Katil İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlediği yoğun hava saldırısında Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah’ı öldürdü. İsrail’in Nasrallah’ın konumunu eliyle koymuş gibi bilmesi ve 80 ton bomba kullanması akıllarda soru işareti bırakırken Lübnan’daki Arap İslam Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Ali el-Hüseyni’nin suikasttan iki gün önceki Nasrallah’a İran seni sattı seslenişi gündeme bomba gibi düştü. İran’ın İsrail ve ABD ile iş birliği yaptığı iddiası kuvvetlenirken Şiilerin İran’dan ayrılmaya hazırlandığı konuşulmaya başlandı.