Suriyede değişen denklem hiç şüphesiz İranın çıkarlarını yerle yeksan etti. Şii milisler, Şebbihalar ve Şam rejimi unsurları sahada ağır kayıplar verirken İran basınında skandal manşetlerle Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan hedef gösterildi. İran dini lideri Hamaneye yakın gazeteler Erdoğana İsrail iftirası attı, Rusyaya da Türkiye ile anlaşırsan Sovyetler gibi çökersin baskısı yaptı. Mezhepçi katliamlar yapan İranlı milislerin Türkmen yurtlarından defedilmesi Halep Kasabı Kasım Süleymaninin destekçilerinde hazımsızlığa yol açtı.