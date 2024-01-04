Son dakika haberi! İran’ın Kirman eyaletinde, Kasim Süleymaninin kabrinin bulunduğu mezarlığın yakınlarında iki patlama meydana geldiği bildirildi. İran resmi makamlarından yapılan açıklamada saldırının terör saldırısı olduğunu bildirdi. İran devlet televizyonu olayda 141 kişinin yaralandığını belirtirken en az 103 kişinin öldüğü bildirildi. Dün Lübnanda Hamasa gerçekleştirilen saldırı sonrası İrandaki patlamaların arkasında Mossadın olabileceği ihtimal üzerinde duruluyor. İranda haber ajansları saldırının birden fazla şekilde yapılmış olabileceğine dair ihtimaller olduğunu yazdı. Ajanslar olayın intihar saldırısı olabileceğini değerlendirirken bir başka iddiaya göre ise patlayıcılar uzaktan kumanda ile etkin hale getirildi.