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İran'da yeni cumhurbaşkanı seçimleri için geri sayım başladı! Anayasa ne diyor? İbrahim Reisi'nin yerine kim geçecek? / 21.05.24

İran'da yeni cumhurbaşkanı seçimleri için geri sayım başladı! Anayasa ne diyor? İbrahim Reisi'nin yerine kim geçecek? / 21.05.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

İran'da yeni cumhurbaşkanı seçimleri için geri sayım başladı! Anayasa ne diyor? İbrahim Reisi'nin yerine kim geçecek? / 21.05.24

Takvim 06:58
02

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopterin enkazına A Haber ulaştı / 21.05.24

Takvim 04:02
03

Galatasaray'da Okan Buruk'tan derbi neşteri! Yıldız isim Fenerbahçe maçının ardından gözden çıkarıldı / 21.05.24

Takvim 03:08
04

Başkan Erdoğan'dan 26. Dönem Adli Yargı ve 16. Dönem İdari Yargı Kura Töreni'nde önemli açıklamalar / 21.05.24

Takvim 07:10
05

Tarihi hüsran böyle geldi! TAKVİM mercek altına aldı: Galatasaray'ın yenilgisiyle ilgili gerçekler ortaya çıktı / 21.05.24

Takvim 01:54
06

Dursun Özbek Ali Koç'un Erden Timur'a söylediği sözleri paylaştı: "Seni mahvedeceğim, sen Koç ailesini tanımıyorsun" / 21.05.24

Takvim 01:51
07

Dursun Özbek'ten Ali Koç'a savaş: Hesabını tek tek soracağız! / 21.05.24

Takvim 07:44
08

Takvim.com.tr gündeme getirmişti! Başkan Erdoğan'dan Eurovision'daki sapkınlığa sert tepki: Toplumsal yozlaşmanın Truva atları / 21.05.24

Takvim 07:23
09

Başkan Erdoğan'dan '19 Mayıs Gençlik Buluşması'nda önemli açıklamalar | 'Kenetlenin' çağrısı... "Kardeşlik hukukunuzu geliştirin" / 20.05.24

Takvim 07:18
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