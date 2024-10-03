Hizbullah lideri Hasan Nasrallahın İsrailin suikastı sonrası Beyrutta hayatını kaybetmesinin ardından gözler İrana döndü. İsraile düzenlediği balistik füze saldırılarının sabahında İngiliz Reutersa Nasrallahı satmadık mesajı veren İran kendini aklama operasyonuna girişti. Suikastın perde arkasında yaşananlarla ilgili dünya kamuoyunun ilk kez duyacağı bilgileri İngiliz Haber Ajansına açıklayan İranlı yetkililer suikast öncesi Nasrallahın İran Dini Lideri Hamaney tarafından Mossada karşı uyarıldığını iddia etti. Öte yandan çağrı cihazı patlamalarının ardından Lübnanda Hizbullahın, aralarındaki İsrail casuslarını temizlemek için kapsamlı bir soruşturma başlattığı ve yüzlerce üyesini sorguladığı ifade edildi. Bir başka iddia ise soruşturmanın başında olan Hizbullah üyesinin İsrail tarafından öldürülmesi oldu. İşte Nasrallah suikastı sonrası İran, Hizbullah ve İsrail üçgeninde yaşananlar...