Son dakika haberi | İranlı muhalifleri Türkiyeden kaçırmak için operasyon yapmaya çalışan ve aralarında eski savcı Davut Yılmaz ile savunma sanayi şirketi sahibi İhsan Sağlamın da yer aldığı sanıkların davasına devam edildi. Duruşmada 11 tutuklu sanığın tahliye talepleri reddedilirken, 2 sanık ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkemeye İranlı istihbarat elemanının savunması damga vurdu. İranlı Sanjari, Bana en Müslüman ülke neresi diye sorsalar, Türkiye derim. Samimice anlatıyorum. Orda İran’da direkt adamı öldürüyorlar dedi.