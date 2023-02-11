Türkiye, asrın felaketi sonrası yaralarını sarmaya devam ederken muhalefet enkaz üzerinden miting yapmaya, mesnetsiz iddia ve iftiralarla böylesi hassas dönemde toplumu yanlış yönlendirmeye devam ediyor. Zafer Partisinin ırkçı Genel Başkanı Ümit Özdağın deprem sonrası başlattığı kuyruklu yalan furyası sürüyor. Mehmetçiki hedef alıp, insanlık dışı bir şekilde Enkazdan Önce AKPliler çıkartılıyor algısını yayan Özdağ bu kez de sosyal medya hesabından Telefon çalan Suriyeli yalanını dolaşıma soktu. Ancak gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Ümit Özdağın itham ettiği Abdulbaki Bozdağın gönüllü olarak deprem bölgesinde bulunduğu hafız bir imam adayı olduğu açıklandı. Bozdağ, Onu Allaha havale ediyorum. Dava açıp geliri depremzedelere bağışlayacağım dedi.