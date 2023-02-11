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7/24 Dinle Takvim Irkçı kafatasçı durulmuyor! Ümit Özdağ'ın 'Telefon çalan Suriyeli' yalanının deşifresi: Provokasyonu elinde patlayınca hemen sildi / 11.02.23
Irkçı kafatasçı durulmuyor! Ümit Özdağ'ın 'Telefon çalan Suriyeli' yalanının deşifresi: Provokasyonu elinde patlayınca hemen sildi / 11.02.23

Irkçı kafatasçı durulmuyor! Ümit Özdağ'ın 'Telefon çalan Suriyeli' yalanının deşifresi: Provokasyonu elinde patlayınca hemen sildi / 11.02.23

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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01

Irkçı kafatasçı durulmuyor! Ümit Özdağ'ın 'Telefon çalan Suriyeli' yalanının deşifresi: Provokasyonu elinde patlayınca hemen sildi / 11.02.23

Takvim 03:19
02

Fener’e Borini çalımı! Beşiktaş İtalyan yıldızın transferinde sona yaklaştı / 04.02.23

Takvim 01:09
03

Alman Bild'den Türkiye analizi! Başkan Erdoğan'ın kritik rolüne dikkat çektiler: Savaştaki krizden avantaj çıkardı / 01.02.23

Takvim 02:06
04

Yüzyılın felaketi! Fırsatçılar depremzedelerin ihtiyaçlarına göz koydu: Bakanlık cezayı kesecek / 08.02.23

Takvim 02:00
05

Osmaniye'de depremde yıkılan binalarda kolon kesen ve yapımda hatalı bulunan kişiler yakalandı / 11.02.23

Takvim 00:34
06

CHP yandaşı Cumhuriyet'in 'Allahu Ekber' hazımsızlığı! Asrın felaketi sonrası 'Laiklik' maskesine sığındılar: Kim bu 'tekbir' getirenler? / 11.02.23

Takvim 02:38
07

Katar'dan depremzedeler için Türkiye'ye yardım eli / 11.02.23

Takvim 01:29
08

BDDK'dan depremzedelere yeni destek! Kart limitler, asgari borçlar, kredi vade ötelemesi...

Takvim 03:04
09

Kansız yağmacılara geçit yok! Mehmetçik Hatay sokaklarında devriyeye başladı / 10.02.23

Takvim 01:28
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