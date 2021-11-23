Irkçılığı ile bilinen CHP Bolu Belediyesi Başkanı Tanju Özcan'dan yeni skandal: Yabancılara su dolarla, nikah 100 bin lira! / 22.11.21

Irkçı eylem ve söylemleri ile gündemden düşmeyen CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan skandallarına devam ediyor. Bolu Belediye Meclisi tarafından yabancılardan su ücretlerinin dolar kuru üzerinden alınması ve yabancı uyrukluların nikah ücretlerinin 100 bin TL olmasıyla ilgili karar oy çokluğuyla kabul edildi. Söz konusu oylamaya AK Parti ve MHP red oyu verirken CHP ve İYİ Parti kabul oyu verdi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bolu Belediye Meclisinde alınan kararlarla bazı belediye hizmetlerinde yabancılardan farklı ücret alınmasına tepki göstererek, Bu topraklara kin ve nefret tohumu atmaya kalkışanlar, asla başarılı olamayacaklar. ifadelerini kullandı.