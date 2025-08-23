Yalovadan Bozcaadaya gitmek için açıldığı teknesi, parçalanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukayı arama çalışmaları devam 18’inci gününde devam ediyor. Çalışmalar Sahil Güvenlik ekipleri ve deniz polisi tarafından Balıkesir’in Erdek ilçesi kıyı kenar şeridi ile Çanakkale kıyılarında sürdürülürken, Yukay’ın parçalanmış halde bulunan teknesindeki sürtme izleri ile tekneye çarptığı değerlendirilen ‘Arel 7’ isimli kuru yük gemisinin önündeki izler kriminal incelemede eşleşti. Yukay’ın oyuncu arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ’un da soruşturma kapsamında ifadesine başvuruldu.