Bu sefer CHPli Bornova Belediyesinde grev kararı alındı. Bornova Belediyesi şirketi BORBEL ile DİSKe bağlı Genel İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi TİS görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine işçileri çileden çıkardı. DİSK Genel İş Sendikası 7 Nolu Şube Başkanı Özgür Genç yaptığı açıklama ile CHPli Bornova Belediyesine tepkisini göstererek Grev gerçekleştiğinde Bornova halkının etkileneceğini biliyoruz ancak bunun sorumlusu emeğiyle geçinenler değil, işçiye yoksulluğu reva gören SODEMSEN ve CHP siyasetidir açıklamasında bulundu. Ayrıyetten greve katılan işçiler CHPye tepkilerini göstermek adına Bize ekmek yoksa size huzur yok sloganı attı.