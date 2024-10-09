İsrail basını haftalardır öldüğünü iddia ederek manipülasyon yaptıkları Hamas lideri Yahya Sinwar’ın ateşkes için Doha ile iletişime geçtiğini ve ayrıca, Hamas ile El Fetih’in Mısır’ın başkenti Kahire’de ateşkes görüşmeleri yaptığını iddia etti. El Kassam Tugayları’ndan dünyaya çağrı Hizbullah’tan ise İsrail’e açık tehdit geldi. Hizbullah’ın tehditlerinden dakikalar sonra İsrail’e Lübnan’dan füze yağdı. Öte yandan İsrail ordusu uyarıları sonrası işgal uçakları Beyruta bomba yağdırmak için havalanırken bir yandan da Suriyenin başkenti Şama saldırılar düzenlendi.. İşte, bölgeden dakika dakika gelişmeler...