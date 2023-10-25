Soykırımcı İsrail, Gazze’de katliama devam ediyor. Sivilleri hedef alan yoğun bombardıman gece boyunca devam etti. Gazzeye her saniye bomba yağdı. Saldırılarda ölenlerin sayısı 5 bin 791e yükseldi. Bir günde 704 kişi katledildi .İsrail saldırılarında Gazze Şeridinde 20 binden fazla konut tamamen yıkıldı veya oturulamaz hale geldi. Öte yandan Hamas 2 rehineyi daha serbest bırakırken Batı yine katillere desteğe koştu. Biden ve Rishi Sunak, Miçotakisin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da İsraile destek için Tel Avive gitti. Gazze Şeridindeki hastanelerde sağlık sisteminin tamamen çöktüğü bildirildi. İşte İsrailin Gazzeye yönelik soykırımının gölgesinde dakika dakika yaşananlar...