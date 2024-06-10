Gazzede soykırım gerçekleştiren İsrail Gazzenin ortasındaki Nusayrat Mülteci Kampına havadan bomba yağdırdı. 4 İsrailli rehineyi kurtartmak için saldırı düzenleyen işgalci İsrailin saldırılarında 210 Filistinlinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrailin Nusayrat Mülteci Kampına düzenlediği şiddetli saldırıların ardından Filistin halkının teslim olmayacağını, direniş güçlerinin de İsrail karşısında Filistinlilerin haklarını savunmaya devam edeceğini söyledi. Dışişleri Bakanlığından BMGKya yapılan çağrıda Uluslararası barış ve güvenliği korumakla görevli kurumları üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz. ifadelerine yer verildi. Öte yandan Gazze Sağlık Bakanlığı ise son 24 saatte öldürülen Filistinli sayısının ise 274e yükseldiğini bildirdi.