İşgalci İsrail polisinden Mescid-i Aksa'yı işgal girişimi! / 10.05.21

Son dakika haberi! İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa’da baskınları önlemek için nöbet tutan Filistinlilere saldırdı. İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksanın içindeki Filistinlilere sert müdahalesinde yaralı sayısı 305e yükselirken, polisin çekildiği bildirildi. A Haber canlı yayınına katılan Filistin eski Sağlık Bakanı Basem Naim bir Müslümanın şehit edildiğini bildirdi. Öte yandan gelen son bilgilere göre, İsrail askerleri, Mescid-i Aksanın tüm anahtarlarına el koydu.