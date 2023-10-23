Son dakika haberi! İsrail merkezli Haaretz gazetesi, Başbakan Binyamin Netanyahunun, Hamasın 7 Ekimdeki saldırısını tahmin edememesinin sorumluluğundan kaçmaya ve sorumluluğu orduya yüklemeye çalıştığını yazdı. Haberde ayrıca, Netanyahunun savaşın başlangıcından bu yana uzun yıllardır ilk kez İsraildeki çeşitli medya kuruluşlarının başkanlarıyla bir araya geldiğine dikkat çekildi. İsrailli analistler de İsrail güvenlik servislerinin saldırıyı tahmin edememesinin siyasi yansımaları olacak feci bir başarısızlık olduğu değerlendirmesinde bulunuyor.