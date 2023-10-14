ABD ve Batının kesintisiz desteğini arkasına alan işgalci İsrail, tüm dünyanın gözü önünde Gazzede sistematik bir soykırım işliyor. Tel Aviv, Gazzede bulunan çocuk hastanesini fosfor bombasıyla vuracak kadar katliamın dozunu artırdı. Ölüm kusan savaş uçakları da Gazze Şeridinde yerinden edilmiş insanların oluşturduğu konvoyu bombaladı. Yardıma giden sağlık ekiplerine de saldırdı. Hava saldırılarından kaçan 35 bin Filistinli Şifa Hastanesine sığındı. Morglar doldu taştı, şehit cenazeleri Şifa Hastanesinin önüne konmaya başladı.