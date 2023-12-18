7 Ekimden bu yana Hamas, katil İsrail ordusuna eşi benzeri görülmemiş bir mücadele sergiliyor. Hamasın silahlı kanadı İzzettin El Kassam Tugayları, soykırımcı İsrail ordusuna ağır darbeler vurmaya devam ederken Hamas, karşısında hezimete uğrayan işgalci İsrail askerleri ile ilgili sosyal medyada bomba bir iddia ortaya atıldı. Buna göre işgalci İsrail askerleri, yaşadıkları direniş karşısında altına kaçırdığı ve bu duruma çözüm olarak katil ordusuna bebek bezi dağıtıldığı ortaya çıktı. Öte yandan Ebu Ubeyde yaptığı bir açıklamada, “Yiğitlerle çarpışmayı göze alıp tanklardan çıkamayan düşman askerleri bebek bezi kullanıyor. ifadeleri tekrar gündem oldu. İşte detaylar….