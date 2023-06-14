CHPde sular durulmuyor... Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel değişim çağrısı yapıp Kemal Kılıçdaroğlunun koltuğuna göz dikti. İkili bununla da yetinmeyip otel köşelerinde gizli bir görüşme yaptı. Özgür Özelle yaptığı görüşmeyi doğrulayan İmamoğlu, Değişim talebi hepimizde var şeklinde konuştu. Bu durum akıllara hem Kılıçdaroğlu hem de A Takımında yer alan Faik Öztrakın Delege bizde, karar bizde, istediğiniz kadar deneyin şeklinde verdiği mesajı getirdi. İmamoğluna verdiği açık destekle ön plana çıkan, sunduğu her bültende Kılıçdaroğluna demediğini bırakmayan Fatih Portakal ise kurultay ve delege ağına dikkat çekerek Kılıçdaroğlunu deviremeyiz karamsarlığına kapıldı. Portakal, Bir CHPlinin sözünü hatırlatayım Hz. Ali çıksa karşısına yenemez diyordu. Bu böyledir dedi.