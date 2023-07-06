İnsanları biyolojik silahların tahribatından koruyacak bir program üzerinde çalıştığı için ABD tarafından kaçırılan, çeşitli zulümlerle 20 yılı aşkındır zindanda tutulan ümmetin bilim kadını Afiye Sıddıkinin çilesi bitmiyor. Sıddıkinin yardım çığlığını dünyaya duyurmak, kamuoyunu bilinçlendirerek harekete geçirmekte fayda var. “Türk halkının adalete bağlılığına inanıyorum açıklamasını yapan Sıddıkinin ailesi Kız kardeşimiz için birleşir ve başarılı olursak ümmetin haysiyetini ve şerefini yükseltmiş oluruz çağrısında bulunuyor.