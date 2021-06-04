İSKİ CHP'li müdüre çalışıyor! Kelebek Çiftliği'nde milyonlarca liralık rant kapısı / 04.06.21

İstanbul Beykoz’daki Kelebek Çiftliği’nin sahibi Nafiz Ünlü, İSKİ’de müdür olduktan sonra turistik tesisinin içinden geçen dereyi, İSKİ’ye ait iş makineleri ve malzemelerle yeraltına aldırdı. Kişi başı 35 lira giriş ücreti alınan tesisin kapasitesi İSKİ’nin özel hizmetiyle katlandı. Yerel seçimler öncesi İstanbulluların suyunu ucuzlatacağım diye vaat veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonrası ise su fiyatlarına zam üstüne zam yapmıştı. Yaşanan bu gelişmeler, Vatandaşın cebindeki para İSKİ müdürünün çiftliğine mi gidiyor? sorularının sorulmasına neden oldu.