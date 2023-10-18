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İslam dünyasının en acı gecesi I Barbar İsrail Gazze'de hastaneye saldırdı! Ünlülerden sert tepki: "Doyamadın kana, doyamadın vahşete..." / 18.10.23

İslam dünyasının en acı gecesi I Barbar İsrail Gazze'de hastaneye saldırdı! Ünlülerden sert tepki: "Doyamadın kana, doyamadın vahşete..." / 18.10.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

İslam dünyasının en acı gecesi I Barbar İsrail Gazze'de hastaneye saldırdı! Ünlülerden sert tepki: "Doyamadın kana, doyamadın vahşete..." / 18.10.23

Takvim 01:14
02

Türkiye Gazze'de sağlık hizmeti için devrede! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Filistin'in yanındayız! / 18.10.23

Takvim 01:50
03

Soykırımcı İsrail'in hastane saldırısına İngiliz kılıfı! BBC'nin skandal haberi ortaya çıktı: Hastane ve okulların altında Hamas tünelleri var / 18.10.23

Takvim 01:18
04

Filistinli çocuklar ölümü böyle bekliyor! İsrail'in Gazze'deki soykırımına destek veren ülkeler utanır mı? / 18.10.23

Takvim 01:13
05

İsrail’in hastane katliamı sonrası İran'ın Horasan vilayeti Meşhed'deki Razavi Türbesi'ne ‘intikam’ anlamına gelen kara bayrak çekildi / 17.10.23

Takvim 01:12
06

Irak ve Suriye tezkeresi Meclis'te kabul edildi! CHP ve HDP hayır oyu kullandı / 17.10.23

Takvim 00:14
07

İngiliz Sky News katil İsrail'i savundu: Gazze'deki hastane saldırısını aklamaya çalıştılar / 17.10.23

Takvim 01:13
08

Soykırımın sözcüsü! Eli kanlı Netanyahu'nun sağ kolu önce hastane katliamıyla övündü sonra apar topar silip suçu Hamas'a attı / 17.10.23

Takvim 02:30
09

85 milyona destek bütçesi: Kimler için hangi kaynak ayrıldı?

Takvim 02:48
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