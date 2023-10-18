İsrail barbarlığı sınır tanımıyor. Abluka altına aldığı Gazzedeki el-Ehli Baptist ve Hastanesine acımadan saldırdılar. Kadın, yaşlı ve çocukları dünyanın gözü önünde katlettiler. En az 500 kişi hayatını kaybetti. Saldırı sonrası ünlüler camiasından tepkiler peş peşe geldi. Şarkıcı Alişan, Yetmedi mi öldürdüğün masumlar, doyamadın kana. Doyamadın vahşete, doyamadın cinayete ifadeleriyle tepki gösterirken Fettahcan ise Hastane bombalatacak kadar aşağılık bir devletsin İsrail dedi. İşte ünlüler camiasından gelen o tepkiler...