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İslam düşmanı eylemler Stokholm'ün hem NATO biletini hem de cebini yaktı! İsveçlilerin pişmanlığı anketlerde: Paludan dosyasını açtık / 03.04.23

İslam düşmanı eylemler Stokholm'ün hem NATO biletini hem de cebini yaktı! İsveçlilerin pişmanlığı anketlerde: Paludan dosyasını açtık / 03.04.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

İslam düşmanı eylemler Stokholm'ün hem NATO biletini hem de cebini yaktı! İsveçlilerin pişmanlığı anketlerde: Paludan dosyasını açtık / 03.04.23

Takvim 03:16
02

İYİ Parti'nin vekil belirleme yoklamasında kavga! Sandalyeler havada uçuştu / 03.04.23

Takvim 02:20
03

Seccade skandalını perdelemek isteyen Kılıçdaroğlu'ndan provokasyon! Mehmetçik'e 'itaatsizlik' çağrısı: "Mültecileri vurun" iması / 03.04.23

Takvim 01:02
04

ABD güdümündeki küresel medya tetikçileri seçim öncesi devreye girdi! Önce Twitter ve National Geographic şimdi Voice of America... / 03.04.23

Takvim 03:19
05

HALK TV'den yeni skandal! Başkan Erdoğan için Bağcılar meydanını dolduran halka canlı yayında "cahil" dedi / 03.04.23

Takvim 02:46
06

Beşiktaş farkı açtı Fenerbahçe taraftarı isyan bayrağını çekti: Ali Koç'u hedef alan "Yönetim istifa" sloganları / 02.04.23

Takvim 00:35
07

Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na seccade tepkisi: Talimat Pensilvanya'dan / 03.04.23

Takvim 03:57
08

Başkan Erdoğan Elazığ'dan 7'liye sert vurdu: "Kılıçdaroğlu Kandil'den selam alıyor, Akşener rezene içsin kiminle uğraşacağını iyi bilsin" / 02.04.23

Takvim 02:11
09

Galatasaray sahasında Adana Demirspor'u mağlup etti! MAÇ ÖZETİ / 02.04.23

Takvim 02:07
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