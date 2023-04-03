İslam ve Türkiye düşmanlığı üzerinden yürüttüğü kirli siyasetle ön plana çıkan, Kuran-ı Kerim yakarak mukaddesatımıza saldıran Rasmus Paludan, İsveçin hem NATO biletini hem de cebini yaktı! İmza attığı provokasyonlar Stokholme 88 milyon krona 162,2 milyon lira mal oldu. Öte yandan İsveçlilerin pişmanlığı anketlere yansıdı. İsveçte yapılan ankette halkın çoğunluğunun Kuran-ı Kerim ve kutsal kitapların yakılmasının yasaklanmasını istediği ortaya çıktı. Bu bağlamda Takvim.com.tr İsveçin NATO biletini yakan, İslam ve Türk düşmanı Rasmus Paludanın kirli ve karanlık dosyasını açtı. Paludanın İslam düşmanlığını empoze etmenin yanı sıra pedofili bir sapık olduğu da gözler önüne serildi.