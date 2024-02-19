Daha önce Trans çocuklar vardır paylaşımı ile büyük tepki toplayan CHPnin sapkın avukatı Feyza Altun, yeni bir rezilliğe daha imza attı. CHPli Altun, sosyal medya hesabından İslam dini ve Kuran-ı Kerime alçak bir hakarette bulunarak, Şeriate sokayım paylaşımında bulundu. Söz konusu alçak paylaşıma büyük tepki yağarken Altun hakkında, resen soruşturma başlatıldı ardından gözaltı kararı verildi. İslama ve Kurana hakaret eden Altun, Anayasayı savunduğu için soruşturma açılan ilk insan olabilirim şeklinde akla ziyan bir açıklama yaptı.