Son dakika haberi! Daha önce Trans çocuklar vardır paylaşımı ile büyük tepki toplayan CHPnin sapkın avukatı Feyza Altun, sosyal medya hesabından İslam dini ve Kuran-ı Kerime alçak bir hakarette bulunarak, Şeriate sokayım paylaşımında bulunmuştu. Soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Altun hakkında düzenlenen iddianamede, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, Türk Dil Kurumuna TDK göre şeriatın, Kurandaki ayetlere, Hz. Muhammedin sözlerine dayanan İslam kanunu, İslam hukuku olarak tarif edildiği belirtildi.