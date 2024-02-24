Bir yandan DEM ile kirli bir ittifaka imza atan Ekrem İmamoğlu, diğer taraftan İYİ Parti’yi karıştırma çalışmalarını sürdürüyor. İmamoğlu, İYİ Partiyi karıştırarak Meral Akşeneri köşeye sıkıştırmayı hedeflerken seçmen üzerinde de kirli bir algı operasyonu sürdürüyor. CHP fondaşı Halk TV seçmen üzerinde kurulmak istenen algı operasyonunu adeta itiraf etti. Fondaş Halk TVde konuşan yandaş Necdet Saraç, Ekrem İmamoğlu’nun yapacağı en önemli işlerden bir tanesi ‘kazanacak aday’ tartışması. Ekrem İmamoğlu’nun böyle bir algının büyümesi hangi siyasi partilerin seçmenini etkileyecektir bence İYİ Parti ve DEM seçmenini pozitif etkileyecektir ifadelerini kullandı.