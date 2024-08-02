Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye suikastında İran’a yönelik soru işaretleri artmaya devam ediyor. Haniye’nin kaldığı iddia edilen bina mercek altına alınırken oklar yeniden Devrim Muhafızları Ordusu’na döndü. New York Times, İranlı beş yetkilinin Haniye’nin konutuna saldırıdan iki ay önce uzaktan kumandalı bomba yerleştirildiğini söylediğini iddia etti. Peki, Haniye’nin kalacağı konuta patlayıcılar nasıl, ne zaman yerleştirildi? Hamaney saldırısı ne zaman planlandı? İşte, Hamaney suikastı ile ilgili tüm detaylar…