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7/24 Dinle Takvim İsmail Saymaz Bayraktar TB2'leri övdü HALK TV'de yüzler düştü: Türk'üm deyince Bayraktar diyorlar / 13.03.22
İsmail Saymaz Bayraktar TB2'leri övdü HALK TV'de yüzler düştü: Türk'üm deyince Bayraktar diyorlar / 13.03.22

İsmail Saymaz Bayraktar TB2'leri övdü HALK TV'de yüzler düştü: Türk'üm deyince Bayraktar diyorlar / 13.03.22

Takvim

150 Bölüm | 06:04:06
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01

İsmail Saymaz Bayraktar TB2'leri övdü HALK TV'de yüzler düştü: Türk'üm deyince Bayraktar diyorlar / 13.03.22

Takvim 01:52
02

Futbolda yayın haklarına yeni formül! Kulüpler Süper Lig TV'ye hazırlanıyor / 07.03.22

Takvim 04:02
03

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden vatandaşa büyük eziyet! Kızılay'a direkt hat yok / 12.03.22

Takvim 06:25
04

Gıda üzerinden spekülasyon yapan fırsatçılara net cevap: Depolar dolu arzda sorun yok!

Takvim 06:52
05

CHP'li Bakırköy Belediyesi'nin skandal işten çıkarma kararından sonra işçiler Ankara'ya yürüme kararı aldı / 06.03.22

Takvim 01:37
06

Memur ve emeklinin Ocak maaşı belli oldu! Yüzde 40 zam geliyor: 15 Ocak'ta, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine...

Takvim 02:06
07

Genç yıldız Kerem Aktürkoğlu yarın İspanya'da görücüye çıkacak / 09.03.22

Takvim 01:28
08

Al Nassr'da mutsuz olan Talisca için Beşiktaş devreye girdi! Kartal eski yıldızını transfer etmek istiyor / 08.03.22

Takvim 01:14
09

İstanbul'da kar fırtınası! Araçlar yollarda kaldı: İETT otobüsü gidebilsin diye yolcular zıpladı / 13.03.22

Takvim 01:12
10

ABD Başkanı Biden'dan Ukrayna için bir hamle daha! Emri verdi / 13.03.22

Takvim 00:59
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