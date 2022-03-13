İsmail Saymaz Bayraktar TB2'leri övdü HALK TV'de yüzler düştü: Türk'üm deyince Bayraktar diyorlar / 13.03.22

Türk SİHA’larını eleştirmekten çekinmeyen trol medyada dün konuşulanlar birilerinin hiç hoşuna gitmeyecek. CHP’nin yalan organı HALK TV’deki bir programa katılan İsmail Saymaz, Ukrayna’daki SİHA övgüsünün abartıldığını düşündüğünü söyleyerek, “Türk olduğumuzu duyunca Bayraktar diyorlar. Bu da enteresan bir durum. Ben Türkiyede iktidar yanlısı medya bunu böyle büyütüyor diye düşünüyordum” dedi. O sırada canlı yayındaki diğer konukların konuya sessiz kalması ve başlarını eğmeleri de dikkatlerden kaçmadı.