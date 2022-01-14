İsmi Türk Tabipleri Birliği ancak içi hainlerle dolu! TTB'deki PKK yapılanması deşifre oldu: Teröristleri tedavi etmişler / 13.01.22

HDPli Semra Güzelin terörist sevgilisi Volkan Bora ile olan fotoğraflarının ortaya çıkması Türkiyenin gündemine oturmuş, söz konusu fotoğraflar büyük tepki çekmişti. Bu skandalın ardından HDPnin, Türk Tabipleri Birliği TTB içinde oluşturduğu kirli ağ da deşifre oldu. Semra Güzel gibi TTB üyesi olan eski HDP vekili Behçet Yıldırım ve öldürülen teröristin sağlıkçı bir arkadaşının, PKK kamplarına ilaç sevkiyatı yaptığı ve tedavi imkanı sağladığı ortaya çıktı. Öte yandan HDPli Yıldırım telefonunda PKKlı Volkan Boranın fotoğraflarının olduğu öğrenildi.