Son dakika haberleri... İspanya, Norveç ve İrlanda, Filistin’i resmen tanıdı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, kabine toplantısı öncesinde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Filistin devletinin tanınmasının barış için elzem olduğunu söyledi ve İspanya bu şekilde Filistini dünyada tanıyan 140tan fazla ülkenin yanına eklenecek. Filistinin tanınması tarihi bir karar ve tek hedefi İsrail ile Filistin arasındaki barışın sağlanmasına katkı sağlamaktır. dedi. Norveç ise Filistini tanıdıkları günü özel bir gün olduğunu bildirdi. İsrail’in açık tehditlerine rağmen Filistin’i tanıma kararı alan İspanya, İrlanda ve Norveçin hamlesinin ardından BMnin 193 üye devletinden 145inin artık Filistin devletini tanıdığı anlamına gelecek.