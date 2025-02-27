İspanyadan çıkarak hac ibadetini yerine getirebilmek için yaklaşık 3,5 aydır at sırtında yolculuk yapan Abdallah Hernandez, Abdelkader Harkassi ve Tariq Rodriguez, İstanbula ulaştı. Ramazan ayını İstanbulda geçirmek istediklerini belirten ekip, Sultanahmet Camisi ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi gibi önemli dini ve tarihi merkezleri ziyaret etmek istediklerini kaydetti. 500 yıl önceki at sırtında hac yolculuğu geleneğini canlandırmayı ve hac ibadetlerini yapmayı hedefleyen 3 arkadaş 8 bin kilometrelik yolculuklarında 11 ülkeyi geçerek Suudi Arabistana ulaşacak.