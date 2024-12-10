Isparta Keçiborlu ilçe merkezinde bir akaryakıt istasyonunun yanına askeri helikopter düştü. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Isparta Valisi Abdullah Erin kazada 5 personelin şehit olduğunu açıkladı. A Haber canlı yayınına katılan Vali Erin, Paşamıza ulaşamıyorduk, ona da ulaştık. Maalesef 5 şehidimiz var dedi. Şehit düşen paşanın Tuğgeneral İsa Baydilli olduğu öğrenildi.Şehit düşen personellerin acı haberleri de tek tek baba ocaklarına ulaştırıldı. Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpekin Nevşehirdeki baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Şehit sayısı 6ya yükseldi. UH-1 helikopterinin özellikleri neler? İşte UH-1 helikopterinin karıştığı kazalar...