MİTin İsrail İstihbarat Servisi için Türkiyede yabancı uyruklulara yönelik casusluk faaliyetleri yürütenlere yönelik gerçekleştirilen operasyonun detayları ortaya çıktı. İsrail İstihbarat Servisinin Türkiyede bulunan Filistinliler ve ailelerine yönelik eylemlerde kullanmak üzere eleman temin ettiği belirlendi. 8 ilde 57 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 34 şüpheli yakalandığı bildirildi. Operasyon katil İsrail basınında geniş yankı uyandırdı. Siyonist basını Başkan Erdoğanın Hamasa karşı operasyon yürütenlerin çok ağır bir bedel ödeyeceği sözlerine yer verdi. Gazeteler haberlerinde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyyenin 26 Temmuzda Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşmeden fotoğraflar kullandı.