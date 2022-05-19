İsrail basınından bomba Ebu Akile iddiası: İsrail ordusu ceza soruşturması açmayacak / 19.05.22

İsrail ordusunun, 11 Mayısta işgal altındaki Batı Şerianın Cenin kentinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldürülen Al Jazeera televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akilenin ölümünde suç şüphesi bulunmadığı iddiasıyla ceza soruşturması başlatmayacağı bildirildi. İsrail ordusunun, Filistinli gazetecinin ölümüne ilişkin ceza soruşturması açmamasının ABD yönetiminin eleştirisine yol açacağı değerlendirildi. Öte yandan İsrailde koalisyon ortağı Meretz Partisinin Filistinli kadın milletvekili Gayda Rinavi Zuabi, Mescid-i Aksadaki şiddet, Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akilenin cenazesindeki manzaralar ve hükümetin sağ politikalarını gerekçe göstererek koalisyondan istifa ettiğini açıkladı. İsrail basını, Zuabinin istifasıyla koalisyon hükümetinin düşmesi ve ülkenin 40 ayda beşinci defa seçime gitmesi riskinin arttığını yazdı.