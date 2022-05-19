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7/24 Dinle Takvim İsrail basınından bomba Ebu Akile iddiası: İsrail ordusu ceza soruşturması açmayacak / 19.05.22
İsrail basınından bomba Ebu Akile iddiası: İsrail ordusu ceza soruşturması açmayacak / 19.05.22

İsrail basınından bomba Ebu Akile iddiası: İsrail ordusu ceza soruşturması açmayacak / 19.05.22

Takvim

150 Bölüm | 06:03:43
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01

İsrail basınından bomba Ebu Akile iddiası: İsrail ordusu ceza soruşturması açmayacak / 19.05.22

Takvim 02:36
02

Konut fiyatlarındaki fahiş fiyat artışları için 81 ilde harekete geçildi! 65 bin kişi tespit edildi: Müsamaha yok / 17.05.22

Takvim 03:31
03

Maliye fırsatçılara göz açtırmayacak: Kiralık konut ve gayrimenkul satışlarında fahiş artışa fren geliyor! / 12.05.22

Takvim 02:28
04

Bankacılık sektörü tarıma kredi desteği sağlıyor: Tarıma 180.7 milyar TL / 14.05.22

Takvim 02:03
05

Sınır terörden arındırıldı: Yeni göç dalgaları tampon bölgelerde durduruldu / 07.05.22

Takvim 02:27
06

Nisa Mihriban bebeğin sağlık durumu nasıl? Bakan Derya Yanık Nisa bebeğin son durumunu açıkladı / 19.05.22

Takvim 02:26
07

Başkan Erdoğan'dan CHP'li İBB'ye barınak tepkisi! Sokak hayvanları için kritik talimat / 19.05.22

Takvim 02:43
08

ABD Büyükelçiliği'nden 'sinsi' uyarı! 'CHP miting'i işaret edildi... / 19.05.22

Takvim 01:27
09

İsveçli gazeteciden Türkiye'nin NATO kararına destek / 19.05.22

Takvim 01:43
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