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İsrail bu kez doğrudan Türkiye’yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı! Şin Bet servis etti Israel Katz paylaştı! Dışişleri'nden sert tepki / 22.07.24

İsrail bu kez doğrudan Türkiye’yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı! Şin Bet servis etti Israel Katz paylaştı! Dışişleri'nden sert tepki / 22.07.24

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150 Bölüm | 06:56:12
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01

İsrail bu kez doğrudan Türkiye’yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı! Şin Bet servis etti Israel Katz paylaştı! Dışişleri'nden sert tepki / 22.07.24

Takvim 02:50
02

Ünlü oyuncu Özge Özacar gönlünü iş insanı Oğuz Özmen'e kaptırdı! Sevgilisini öpücüklere boğdu / 22.07.24

Takvim 00:29
03

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra sevgilisi ile Alaçatı gecelerinde! / 22.07.24

Takvim 00:20
04

ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildiğini resmen duyurdu! Gözler Kamala Harris'e çevirildi! Listede kimler var? | Trump'tan ilk sözler... / 22.07.24

Takvim 04:49
05

Terör devleti İsrail, önce Yemen'i sonra da Lübnan'ı vurdu | Husiler: Tel Aviv artık güvenli değil / 21.07.24

Takvim 06:02
06

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin %446'lık fahiş su zammı isyan ettirdi: "Gerçek yüzlerini gösterdiler" / 21.07.24

Takvim 02:40
07

Beşiktaş'tan transferde 4'üncü yıldız: Ciro Immobile sonrası sıra onda! Trabzonspor ile kıran kırana yarış... / 21.07.24

Takvim 03:19
08

Gizli Servis’ten suikast itirafı! Cumhuriyetçiler ortaya çıkarmıştı ajanlar doğruladı: Trump saldırısında şoke eden detay… / 21.07.24

Takvim 02:27
09

Eski ABD Başkanı Barack Obama danışmanlık yapmıştı! Microsoft CrowdStrike kaosu sonrası Leave the World Behind filmi gündem oldu: Ürkütücü şekilde benzemiyor mu? / 19.07.24

Takvim 02:54
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