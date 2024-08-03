Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye İranın başkenti Tahranda uğradığı suikast sonucu şehit oldu. Diğer yandan Hizbullah komutanı Fuad Şüküre de İsrail ordusunun Beyruta düzenlediği hava saldırısında yaşamını yitirdi. Tüm bu yaşananlar bölgede geniş çaplı savaş ihtimalini gündeme getirdi. Haniye suikastı sonrası İran intikam yemini ederken, İsrail dört bir yandan eş zamanlı ve koordineli saldırı beklediğini açıkladı. İsrail ordusundan ismini vermek istemeyen yetkililer bu saldırılara yönelik istihbarat aldıklarını ve önümüzdeki hafta cumartesi gününe kadar büyük savaşın çıkmasını beklediklerini aktardı. Öte yandan İran Dışişleri Bakan Vekili, İslam İşbirliği Teşkilatının olağanüstü toplanması talebinde bulundu.