Her fırsatta Türkiyeyi ve Başkan Erdoğanı hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz yine kudurdu. Türkiyenin, siyonizm şebekesinin aparatı olarak çalışan Instagrama erişim engeli getirmesinden ve Hamasa verilen destekten rahatsız olan Katz, Başkan Erdoğana saldırdı. Instagrama sahip çıkan Yisrael Katzın Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaşa bel bağlaması da dikkat çekti. Dışişleri Bakanlığı, Katza tepki gösterirken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanının Hitlerin Dışişleri Bakanı Ribbentropun fotokopisi olduğunu ifade etti. Çelik, O günkü Nazilerin sözü neyse, Katzın sözü de odur. dedi.