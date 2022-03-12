İsrail ile enerjide yeni iş birliği yapılacak mı? Avrupa'ya İsrail doğal gazı için Türkiye rotası... / 12.03.22

Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, canlı yayında doğal gaz ve petrol fiyatlarında son durumu değerlendirdi. Bakan Dönmez, İsraille ilgili yeni döneme dair de önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, Son 5-6 yılda temaslar kesilmişti. Onlar başka alternatif yollar da aradılar Avrupa’ya sualtından götürülmesine ilişkin olarak. Biz o günlerde de söylemiştik bunun ekonomik bir tarafı yok. Pazara gittiğinde gazın rekabetçi de olması lazımdır. Şu anda en ekonomik güzergah Türkiye olarak gözüküyor. şeklinde konuştu.