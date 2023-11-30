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İsrail ile Hamas arasındaki 6'ncı esir takası tamamlandı! Serbest bırakılanlar arasında Filistin'in cesur kızı Ahed Tamimi de var / 30.11.23

İsrail ile Hamas arasındaki 6'ncı esir takası tamamlandı! Serbest bırakılanlar arasında Filistin'in cesur kızı Ahed Tamimi de var / 30.11.23

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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01

İsrail ile Hamas arasındaki 6'ncı esir takası tamamlandı! Serbest bırakılanlar arasında Filistin'in cesur kızı Ahed Tamimi de var / 30.11.23

Takvim 01:21
02

Azılı savaş suçlusu Henry Kissinger öldü! Darbeler, savaşlar, katliamlar... / 30.11.23

Takvim 01:30
03

Emekliye vergi yok: Evi olanlar dikkat! İşte emlak vergisi ile ilgili soruların yanıtları...

Takvim 00:59
04

Şehit torunuyla vedası yürekleri parçalamıştı! Filistinli Halit dedenin cennete uğurladığı torunu Reem'den geriye bu görüntüler kaldı| İşte Halid dedenin hikayesi… / 30.11.23

Takvim 01:22
05

Galatasaray sahasında Manchester United ile berabere kaldı! İşte grupta oluşan durum / 30.11.23

Takvim 01:26
06

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener FETÖ yöntemiyle kafa mı karıştırıyor? Teoman Koman'ın öğrencisi olduğunu neden söyledi? / 30.11.23

Takvim 01:10
07

Başkan Erdoğan, Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek / 30.11.23

Takvim 00:56
08

İşgalci İsrail'in ayağına giden Elon Musk'a Hamas'tan Gazze daveti: Yıkımı yerinde gör / 29.11.23

Takvim 01:18
09

Başkan Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve eski AB Komisyonu Başkanı Barroso ile görüştü / 29.11.23

Takvim 01:11
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