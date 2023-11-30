Son dakika haberi... İsrailin Filistinli müslümanlara yönelik uyguladığı zulüm ederken, Filistinin cesur kızı olarak tanınan ve işgalci İsrail tarafından haksız yere hapishanede tutulan Ahed Tamimi, rehine takası mutabakatı kapsamında serbest bırakıldı. Bilindiği üzere, İsrail ile Hamas ilk olarak 4 gün ardından ise 2 gün daha eklenerek toplamda 6 gün boyunca Gazzede insani ara verilmesi konusunda anlaşmıştı. Bu kapsamda yapılan esir takaslarının sonuncusu gece saatlerinde gerçekleşti. İsrailin serbest bıraktığı isimler arasında Ahed Tamimi de yer aldı. Tamimi, 2015 yılında İsrail askerine attığı tokatın ardından Filistinin sembolü haline gelmişti.