Gazzede soykırım gerçekleştiren İsraili füzelerle vuran İrana yönelik yeni yaptırımların uygulanacağını söyleyen ABD Başkanı Joe Biden, İran yoldan çıktı. İranın nükleer tesislerine olası saldırıları desteklemiyorum. Kısa süre içinde Netanyahu ile telefonda görüşeceğim. İsrailin cevabı orantılı olmalı diye konuştu. Bidenın nükleer tesislerle ilgili açıklama yapması, hedefler arasında nükleer tesislerin olabileceği değerlendirmelerine neden oldu. Bidenın açıklamaları sonrası İsrail basını dikkat çeken bir habere imza attı. İşgalci İsrail merkezli Kanal 12 televizyonundaki haberde, ABD yönetimi ile koordine edildikten sonra güçlü bir karşılık verilmesi kararının alındığı iddia edildi.